«Нет возможности»: продюсер рассказал, почему Гвердцители остается в Грузии

В таком тяжелом эмоциональном состоянии артистке противопоказаны перелеты.

Трагедия в жизни Тамары Гвердцители никак не отпускает артистку. Из-за тяжелого эмоционального состояния сын певицы не может вывезти ее к себе в Великобританию.

Продюсер Сергей Пудовкин прокомментировал данную ситуацию специально для 5-tv.ru.

«Сейчас нет такой возможности. По состоянию здоровья для перевозок… А дальше видно будет», — заявил продюсер.

На данный момент Гвердцители находится в Грузии и сильно переживает смерть матери, которая скончалась полтора месяца назад. Об этом продюсер сообщил газете «Московский комсомолец».

«С мамой Тамара Михайловна была неразрывным целым: она жила ею, возвращаясь домой, показывая все свои достижения. Бывают такие ситуации, когда мама и дочь не могут жить без друг друга. Этот случай такой», — добавил продюсер.

Сразу после похорон артистка даже попала в больницу. По словам продюсера, она была связана неразрывно со своей матерью и они не могли жить друг без друга.

«Состояние человека не зависит от того, где находится он физически: в больнице или дома. Ей очень плохо, а чем помочь, я не знаю. Мы только вчера разговаривали: она плачет, не переставая», — рассказал Пудовкин.

Казалось бы, в таком состоянии самое лучшее было бы воссоединиться со своим родным сыном, который мог бы поддержать маму. Но из Грузии добраться до Лондона пока не представляется возможным для знаменитости.

83-летняя Инна Кофман умерла в Грузии. Ухудшение ее состояния началось еще зимой. Сердечную недостаточность Кофман пытались лечить в Израиле, а после отвезли в Грузию, но продлить ее жизнь надолго врачи не смогли.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как продюсер сообщил о состоянии Гвердцители после похорон мамы.