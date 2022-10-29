«Спасти не смогли»: продюсер сообщил о состоянии Гвердцители после похорон мамы

Для знаменитой певицы смерть мамы стала фатальным потрясением.

Певица Тамара Гвердцители попала в реанимацию после смерти мамы. В беседе с 5-tv.ru продюсер певицы Сергей Пудовкин рассказал, что для знаменитости потеря самого близкого человека стала фатальным потрясением, потому что ее вся жизнь крутилась вокруг ее матери.

Продюсер певицы рассказал, что Тамара Гвердцители попала в реанимацию сразу после похорон. Он отметил, что это трагическое событие выбило певицу из колеи.

«Сейчас она (Гвердцители) находится в очень сложном состоянии. Находится она сейчас в Грузии, собственно, где прошли похороны мамы», — рассказал Пудовкин.

По словам продюсера, певица находится под постоянным присмотром врачей.

«Тамара Михайловна сейчас находится в больнице под присмотром врачей. Комментарии излишни, потому что вся жизнь Тамары Гвердцители была с мамой, о маме, про маму. В общем, ситуация очень сложная и очень тяжелая, дай бог ей здоровья», — прокомментировал продюсер певицы.

83-летняя Инна Кофман умерла в Грузии. По рассказам Пудовкина, ухудшение ее состояния началось еще зимой. Сердечную недостаточность Кофман пытались лечить в Израиле, а после отвезли в Грузию, но продлить ее жизнь надолго врачи не смогли.

«Давно уже она почувствовала себя плохо, и ухудшение, к сожалению, так бывает в жизни, случилось прям на старый новый год. 14 января был достаточно срочный выезд в Израиль для проведения лечения, для оказания помощи. После этого ее перевезли в Грузию. К сожалению, ситуация была такая, связанная с сердечной недостаточностью, что спасти уже не смогли», — рассказал продюсер.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, из-за чего умер отец Тамары Гвердцители.