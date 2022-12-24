Тусовка удалась: что делать, если после Нового года болит живот

Не стоит забывать, что боль в животе — это очень опасный и серьезный симптом, который может сигнализировать об угрозе жизни.

Новогодняя ночь — это самый опасный праздник в году. Мы все время едим, пьем, танцуем, где-то бегаем, и наш организм находится в состоянии стресса. Неудивительно, что на следующий день может сильно заболеть живот. Что делать в такой ситуации и насколько это может быть опасно, рассказал врач высшей категории Валентин Короткий специально для 5-tv.ru.

По его словам, боль в животе — это достаточно серьезный симптом, который может говорить о большом количестве тяжелых, жизнеугрожающих заболеваний. Если он для вас нетипичен и если у вас не стоит диагноз хронических заболеваний, которые могут приводить к болям в животе, и вам не назначена определенная терапия, то необходимо немедленно обратиться в больницу и не заниматься самолечением.

«Что касается мер, которые можно дома предпринять самостоятельно, спазмолитические препараты в малых дозах можно принимать при небольшой, слабой боли в области живота, тем более, опять-таки если она для вас типична», — советует специалист.

Но он также подмечает, что если в течение получаса-часа после приема лекарств клиническая картинка никак не снимается, а только все больше и больше ухудшается — боль нарастает, появляются какие-то другие симптомы, то, естественно, нужно незамедлительно обращаться в медицинские учреждения.

Врач советует в новогоднюю ночь не нарушать диету, чтобы не испортить себе в итоге весь праздник. Да, можно расслабиться и хорошо покушать, но не стоит переедать и набивать живот чем попало, дабы не оказаться с утра в больнице.

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