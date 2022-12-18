Главком ВСУ сказал, чего ему не хватает для победы над Россией

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Украинская сторона вновь обратилась за помощью к странам Европы и США.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ashley Chan; 5-tv.ru

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На Западе, судя по всему, наступает усталость от Украины. Евросоюз пообещал в следующем году выделить 18 миллиардов евро кредитов, хотя в этом году дал 19 с лишним, и не все это были кредиты. Макрон собрал на этой неделе отдельную конференцию в Париже по энергетике, собрал миллиард евро на генераторы, но помощь, чтобы пережить зиму, поступит на Украину к апрелю. Как говорится — вовремя.

Киев просит и просит оружия. Главком ВСУ Валерий Залужный заявил, что сможет выбить российские войска из Запорожской и Херсонской областей, если Запад передаст дополнительно 300 танков, 600-700 БМП и 500 гаубиц.

Любопытно, что про Крым и Донбасс он даже не заикается. А оружия запрашивает столько, сколько спонсоры Киева уже поставили за весь этот год. Есть столько еще?

В Европе уже нет. Глава Евродипломатии это откровенно признал. В Америке, ну если не забирать у собственных частей — тоже столько не наберется. После этого громкие заявление главкома Залужного звучат уже не как бравада, а как заявка на капитуляцию. Без западного оружия ВСУ ни на что не способны.

 

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