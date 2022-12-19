В долгах за услугу-пустышку: в России активизировались кредитные мошенники

В России активизировались мошенники, предлагающие помощь в получении кредита. Злоумышленники пользуются ситуацией, в которой банки все чаще отказывают заемщикам из-за возможных рисков. Желающим получить заемные деньги обещают гарантированный результат, естественно, не безвозмездно.

Только вот остаются такие клиенты без кредитов и с огромными долгами. В запутанных схемах обмана разбирался корреспондент «Известий» Александр Шпак.

Пришла за деньгами — ушла с долгами. Так Диана Таксанбаева описывает результат обращения в местный финансовый центр. Там обещали помочь с получением кредита — быстро и на выгодных условиях. При том, что все банки ей уже отказали. А тут — без проблем. Платишь 70 тысяч рублей и кредитор найдется. Такой суммы у Дианы не оказалось. Тогда консультант взял инициативу в свои руки. Оформил Диане быстрый кредит на кредит.

«Кредитный специалист взял мой телефон и оформил вот эти быстрые займы. С моего телефона он оформил. Я даже не знала какие. Потом говорю, покажите, что вы там наоформляли, потому что мне потом такие счета придут», — рассказала пострадавшая.

Диана поверила и подписала договор. И тут выяснилось, что нужно оплатить дополнительные услуги, иначе никакого инвестора и кредита.

«Просто они очень хорошо, получается, умеют разговаривать. Каждый раз убеждали, что нужно заплатить, завтра вы получите свои кредитные ресурсы», — вспомнила Диана Таксанбаева.

Но и через две недели она не получила заветной ссуды. Зато потратила больше 100 тысяч рублей. Только тогда поняла, что попала в кабалу. Диана решила расторгнуть договор, но в офисе заявили — оснований для этого нет.

«Мы полностью свою работу выполнили. Я более, чем уверен. Я не знаю ситуацию по клиенту, именно по Диане. Я не знаю, что там происходило, но могу сказать точно, мы свою работу выполняем добросовестно», — заявили в финансовом центре.

Объяснить такую уверенность легко — ведь в договоре ни слова не говорится о результате. Компания обещает не найти, а поискать. Поискали, не нашли — тоже результат, за который клиент обязан заплатить.

«Гражданина проконсультировали. Ему предоставили информацию о каких-то банках, допустим, в нашем городе. Этого уже, в принципе, достаточно, для того чтобы сказать, что услуга была оказана. Поэтому формально эти услуги — своего рода услуги-пустышки», — прокомментировал юрист Павел Невольниченко.

Пострадавших от подобного консультирования — тысячи по всей стране. Так, в Нижнем Новгороде Ольге Разумовой кредитную сумму пообещали доставить на дом. За подбор кредитора она заплатила десять тысяч.

«Никого нет, жду. Потом В седьмом часу звоню, девушке этой говорю, что ко мне никто не подъехал. Она говорит, что у нее какая-то, оказывается, чрезвычайная ситуация», — рассказала Ольга.

А в Ставрополье пострадавших настолько много, что они группами штурмуют офис недобросовестной фирмы. Обманутые клиенты обращаются в полицию, но правоохранители почему-то уголовные дела не возбуждают.

«Сначала сотрудник полиции был на нашей стороне, а потом, когда ознакомился с делом, сказал, что у них все законно. И это мы виноваты», — вспомнила пострадавшая Оксана Силатова.

И вот в чем причина — бизнес по продаже услуг-пустышек, работает на грани легального. Пострадавшие и в Ставрополе, и в Екатеринбурге зачастую ставят подписи, не читая договоры. А потом не могут доказать, что на словах им обещали совсем другое. Правда, с увеличением числа пострадавших, ситуация меняется.

«На сегодня, на самом деле, практика судебная свидетельствует о том, что уголовные дела возбуждаются. А гражданские дела, которые рассматриваются с такими компаниями, иски удовлетворяются, а денежные средства принудительно возвращаются. Их немного еще таких дел. Но, тем не менее, они есть, они появляются», — отметил юрист Павел Невольниченко.

Так что всегда есть смысл писать заявление в полицию. И лучше — обращаться коллективно. Есть и другой путь возврата денег: по закону «О защите прав потребителей» гражданин имеет право вернуть деньги за любую услугу, если докажет, что не получил результат.

Правда, доказать отсутствие результата Диане Таксанбаевой и ее товарищам по несчастью из других городов будет сложно. Ведь по документам услугу они получили.