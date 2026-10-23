Генпрокуратура Белоруссии предложила СК проверить скандальный клип Егора Крида

Генеральная прокуратура Белоруссии предложила Следственному комитету проверить обстоятельства появления в клипе Егора Крида принта с изображением героя фильма «Иди и смотри». Об этом сообщили в Telegram-канале надзорного ведомства.

В Генпрокуратуре уточнили, что в ходе мониторинга интернет-ресурсов обнаружили информацию, требующую проверки в рамках уголовно-процессуального законодательства.

Речь идет о лонгсливе, в котором появился певец: дизайнеры использовали афишу фильма «Иди и смотри», но изменили портрет главного героя, добавив ему татуировки и пирсинг, а также надпись «Маркировка дистанции».

«Демонстрация клипа вызвала широкий общественный резонанс и получила негативную оценку в различных социальных сетях и мессенджерах», — сказано в публикации.

Генпрокуратура обратилась к Следственному комитету с просьбой провести проверку на наличие признаков разжигания социальной вражды или розни, реабилитации нацизма, отрицания геноцида белорусского народа, а также других преступлений.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что певец Егор Крид принес извинения по поводу своего появления в клипе «Милый ублюдок» в лонгсливе с персонажем из фильма «Иди и смотри». По признанию артиста, он не знаком с содержанием фильма и не осознавал, что принт на его одежде воспроизводит постер этой картины.

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