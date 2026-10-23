Сотни чешских школьников заразились сальмонеллезом из-за украинских яиц

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 43 0

Продукцию поставляли и в Великобританию.

Чем заразились школьники в Чехии

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Почти 500 учеников средней школы в Праге заразились сальмонеллезом от украинских яиц. Об этом сообщило издание Blesk со ссылкой на директора государственного ветеринарного управления Збынека Семерада.

В конце сентября 475 школьников из средней школы в столице Чехии заразились сальмонеллезом. Инцидент произошел в образовательном учреждении, расположенном в Уезде-над-Лесы — административном районе на востоке Парги.

«Мы провели расследование и выяснили у поставщика, что это были яйца, доставленные в Чехию с Украины», — уточнил глава управления.

Он также добавил, что всего в Чехию с Украины доставили более 300 тысяч яиц. В столовую образовательного учреждения было доставлено 720 яиц из этой партии. Кроме того, данную продукцию поставляли в Великобританию, где также были зафиксированы случаи заражения сальмонеллезом.

Однако, по словам Семерада, причиной случившегося могут быть не только украинские яйца, а сочетание целого ряда обстоятельств. По факту случившегося проводится расследование.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что уголовное дело возбуждено после массового недомогания учащихся Республиканской физико-математической школы в Алма-Ате.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+7° Атмосферное давление 779 мм рт. ст.
Относительная влажность 51%
81.13
-0.84 91.14
-0.79
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:50
«Это только начало»: адвокат назвал арест Ольги Мур «звоночком» для порноактрис
15:40
Поддержка бойцов СВО и реформа ЖКХ: Слуцкий обозначил задачи ЛДПР
15:37
В Шереметьево объявили эвакуацию пассажиров из-за воздушной тревоги
15:30
«Вам не стыдно?» — Урсула фон дер Ляйен сбежала с заседания Евросовета
15:30
«Создано нейросетью»: директор Долиной заявил, что она не рекламирует мошенников
15:21
Несколько человек погибли при стрельбе в церкви в Иордании

Сейчас читают

В моде — «покаянный овощ»: почему в России вновь полюбили этот продукт
«Нас подставили»: Долина, Волочкова и Шаляпин оказались в центре скандала с айфонами
«Спирт» из «Мы из будущего»: как учительница привела Андрея Терентьева к славе
День отца — 2026: идеи подарков папе, поздравления и прикольные открытки

Интересные материалы

День отца: что подарить папе как поздравить скачать открытки
День трех дверей 14 октября: гороскоп для знаков зодиака
🪐Гороскоп на октябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги октябрь 2026 для знаков зодиака: видео