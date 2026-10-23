Путин: Россия открыта к международному сотрудничеству в спорте

Развитие массового спорта и поддержку профессиональных атлетов обсуждают сегодня в Красноярске. Там стартовал главный день международного форума «Россия — спортивная держава».

К участникам мероприятия по видеосвязи обратился Владимир Путин. Он подчеркнул, что занятия спортом помогают воспитывать характер и создают условия для раскрытия талантов молодых спортсменов.

«Занятия спортом воспитывают в человеке ответственность, дисциплину, целеустремленность — те качества, что позволяют достичь успеха и личного, и служения своему народу, своей стране. И не случайно в программах форума, на которые вы собрались, вопросам развития детско-юношеского спорта, популяризации физической культуры среди молодежи отводится значимое место. Особый смысл это направление обретает с учетом главной темы нынешнего форума: „Спорт — объединяя мир в эпоху перемен“. Такие эпохи и периоды определяют будущее, формируют условия дальнейшего развития государств и народов. И наша задача — эффективно использовать ресурсы, знания и опыт, чтобы обеспечить все возможности для реализации талантов наших детей и внуков», — сказал президент России Владимир Путин.

Глава государства подчеркнул: Россия открыта к международному сотрудничеству и выступает за соблюдение фундаментальных принципов спортивного права.

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