Предназначенные для «Острия копья» НАТО боевые машины сломались за 8 дней учений

Поставленные в армию Германии БМП Рumа оказались совершенно непригодны. Генерал написал министру обороны ФРГ, что это «полный провал».

Боевая готовность Германии превращается в лотерею. С таким заголовком сегодня вышло немецкое издание Spiegel. Бундесвер столкнулся с серьезными техническими проблемами.

Боевые машины пехоты (БМП) Puma — предназначенные для «Острия копья» НАТО — вышли из строя прямо во время учений. Как пишет Spiegel, всем 18 единицам техники потребовалось всего восемь дней, чтобы сломаться.

Генерал-майор, командир бронетанковой дивизии, назвал это «полным провалом».

«C 18 боевых машин пехоты боевая готовность упала до 0 в течение последних восьми дней. Полный провал. Последние две Puma также вышли из строя вчера во время стрельбы через полтора часа из-за дефекта башни», — сказано в письме генерал-майора Рупрехта фон Батлера министру обороны ФРГ.

Новость вызвала бурю негодования в Минобороны Германии. Уже в следующем году боевые машины Puma должны были поступить в состав Сил быстрого реагирования Североатлантического альянса. Теперь эти планы под большим вопросом.