Самую большую в мире шаверму за два часа скрутили в Петербурге — 151 метр!

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Самую большую в мире шаверму длиной 151 метр за два часа скрутили в Петербурге

Фото, видео: 5-tv.ru

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Приготовление блюда-рекордсмена завершилось фуршетом, на котором его могли отведать все желающие.

Самую большую в мире шаверму скрутили в Петербурге. Над приготовлением трудились 150 поваров! Изначально планировали, что длина блюда составит 150 метров, но вышло даже больше — на целый метр!

Процесс занял два часа. Рецепт классический — лаваш, мясо, овощи и фирменные соусы. Завершилось мероприятие фуршетом — отведать кусочек шавермы-рекордсмена могли все желающие.

Вместе с гостями за процессом следили эксперты — достижение попадет в Книгу рекордов России.

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