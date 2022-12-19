Приготовление блюда-рекордсмена завершилось фуршетом, на котором его могли отведать все желающие.

Самую большую в мире шаверму скрутили в Петербурге. Над приготовлением трудились 150 поваров! Изначально планировали, что длина блюда составит 150 метров, но вышло даже больше — на целый метр!

Процесс занял два часа. Рецепт классический — лаваш, мясо, овощи и фирменные соусы. Завершилось мероприятие фуршетом — отведать кусочек шавермы-рекордсмена могли все желающие.

Вместе с гостями за процессом следили эксперты — достижение попадет в Книгу рекордов России.