Летевший на Гавайи самолет провалился в воздушную яму перед приземлением

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Пассажиры вылетали из кресел, бились об потолок, некоторые потеряли сознание.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Bruce Cotler; 5-tv.ru

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Около 40 человек получили травмы в Соединенных Штатах, когда их самолет попал в зону турбулентности.

Борт совершал рейс на Гавайи. И за полчаса до приземления провалился в воздушную яму. По данным местных СМИ, в больницы доставлены не менее 20 пострадавших, в том числе маленькие дети.

Пассажиры вылетали из кресел, бились об потолок, некоторые потеряли сознание.

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Летевший на Гавайи самолет провалился в воздушную яму перед приземлением

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