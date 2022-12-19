Летевший на Гавайи самолет провалился в воздушную яму перед приземлением

Около 40 человек получили травмы в Соединенных Штатах, когда их самолет попал в зону турбулентности.

Борт совершал рейс на Гавайи. И за полчаса до приземления провалился в воздушную яму. По данным местных СМИ, в больницы доставлены не менее 20 пострадавших, в том числе маленькие дети.

Пассажиры вылетали из кресел, бились об потолок, некоторые потеряли сознание.