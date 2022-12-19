Металлический шар с 230 литрами дорогого алкоголя украли со дна озера в Швейцарии

В Швейцарии расследуют дело о подводной краже. Со дна озера исчез гигантский шар, наполненный 230 литрами дорогого алкоголя.

Конструкция весом почти в тонну лежала на 20-метровой глубине. А внутри созревал джин — по технологии он должен был настаиваться в металлической оболочке несколько месяцев. Но когда водолазы спустились для техобслуживания капсулы — ничего на дне не обнаружили.

А ведь почти весь элитный алкоголь уже успели заранее распродать. И даже напечатали этикетки. Теперь ценители подводного джина останутся с пустыми бокалами, а компания производитель — с невероятными убытками.