Металлический шар с 230 литрами дорогого алкоголя украли со дна озера в Швейцарии
Конструкция весом почти в тонну лежала на 20-метровой глубине. Как ворам удалось ее стащить, сейчас выясняют правоохранители.
Фото, видео: 5-tv.ru
В Швейцарии расследуют дело о подводной краже. Со дна озера исчез гигантский шар, наполненный 230 литрами дорогого алкоголя.
Конструкция весом почти в тонну лежала на 20-метровой глубине. А внутри созревал джин — по технологии он должен был настаиваться в металлической оболочке несколько месяцев. Но когда водолазы спустились для техобслуживания капсулы — ничего на дне не обнаружили.
А ведь почти весь элитный алкоголь уже успели заранее распродать. И даже напечатали этикетки. Теперь ценители подводного джина останутся с пустыми бокалами, а компания производитель — с невероятными убытками.
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