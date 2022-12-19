Запад уже не в состоянии скрывать правду о состоянии украинской армии

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Анна Гончаренко
Анна Гончаренко 90

TAC: западные лидеры больше не могут скрывать правду о состоянии ВСУ

Запад уже не в состоянии скрывать правду о состоянии украинской армии

Фото: www.globallookpress.com / Pool Philip Reynaers

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Число потерь в рядах националистов указывает на скорое поражение Украины.

Верхушка Запада больше не сможет укрывать правду о плачевном положении Вооруженных сил Украины (ВСУ). Соответствующее мнение высказал член совета директоров Института американских идей Джордж О’Нил-младший в статье для журнала The American Conservative (ТАС).

Обозреватель журнала в своей статье сослался на недавний скандал с участием председателя Европейской комиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен. В своей речи она назвала число погибших украинских боевиков — 100 тысяч, а потом удалила видео и заявила о некоей ошибке с цифрами.

По мнению О’Нила, эта цифра, 100 тысяч, говорит о многом. А именно — войска Украины в плачевном состоянии и близки к поражению.

«Это почти в десять раз превышает количество погибших украинских солдат, о которых сообщает украинское правительство. Реплика президента ЕК показывает, что даже самые сильные сторонники этого конфликта больше не могут скрывать правду: Украина рискует проиграть», — объяснил Джордж О’Нил-младший.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что во Франции раскрыли участие сил НАТО в украинском конфликте.

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