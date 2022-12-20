«Мисс мира-2008» Ксения Сухинова показала фигуру спустя 4 месяца после родов

В сияющем платье, подчеркивающем формы, красавица отпраздновала день рождения подруги — фитнес-блогера Таши Смит.

Российская модель, получившая в 2008 году титул «Мисс мира» Ксения Сухинова выглядит потрясающе через четыре месяца после рождения первенца. 35-летняя звезда и молодая мама показала фигуру на видео в личном блоге, которое сняла во время примерки платья для празднования дня рождения подруги — фитнес-блогера Таши Смит. Тренер и недавно родившая Сухинова могли бы посоревноваться в стройности и спортивности! Поклонницы сходят с ума от зависти.

Стоит отметить, первый выход модели в свет в роли мамы состоялся спустя две недели после появления малыша. Длинноногая блондинка в облегающем атласном платье алого цвета уже тогда удивила подписчиков отсутствием хоть какого-то намека на только-только разрешившуюся беременность. После, очевидно, Сухинова погрузилась в родительские будни и нескоро снова вышла на связь.

«Это настолько органичное и потрясающее состояние, что я думаю, почему не сделала этого раньше. Но, видимо, всему свое время и у бога свои планы. А мы же спим, едим, гуляем, меняем подгузники, целуем каждый сантиметр этого прекрасного создания и радуемся каждому пуку. И да, сегодня Артему Юрьевичу целых четыре месяца», — написала на днях «Мисс мира».

После разрыва с миллиардером Сергеем Говядиным в 2015 году Сухинова не балует поклонников историями из личной жизни. В социальны сетях звезды не появляется ее новый избранник, даже о беременности никто не знал до самого последнего месяца. По некоторым данным, родила российская красавица от бизнесмена Юрия Шефлера. Блондинка появлялась с ним на дне рождения Игоря Крутого в Турции в прошлом году.

21 августа Сухинова опубликовала фото крошечной пяточки новорожденного Артема. Поговаривают, сын модели появился на свет в частной клинике во Франции. Только после родов в блоге «Мисс мира» появились кадры, сделанные во время беременности. А теперь она выглядит, будто только сошла с мирового подиума, а не провела очередную бессонную ночь в компании подгузников и сосок. Чудеса, да и только!

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