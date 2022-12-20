«Страсти больше нет»: Кудрявцева поделилась подробностями интимной жизни с мужем

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Рита Миронова
Рита Миронова 212

Лера Кудрявцева заявила об отсутствии страсти в длительных отношениях

«Страсти больше нет»: Кудрявцева поделилась подробностями интимной жизни с мужем

Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

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После десяти лет брака молодой супруг стал для телеведущей просто другом. Но ее это ничуть не расстраивает.

Телеведущая Лера Кудрявцева заявила, что сохранить страсть в длительных отношениях невозможно. Об этом пишет «Московский Комсомолец».

«Девочки, поживите вместе десять лет — страсти не будет и у вас! Я вас уверяю! Не может десять лет быть страсть в отношениях, это все сказки. Первые три года — да, а потом — семья, быт… Вы — друзья, приятели, близкие люди, родня. Но, как кролики, невозможно десять лет! Такого не бывает просто! Страсть — это другое совсем», — заявила телеведущая.

Она откровенно рассказала об отношениях с мужем Игорем Макаровым, который младше ее на 16 лет. Кудрявцева призналась, что разнообразие в совместную жизнь не вносит и костюмы из магазинов для взрослых не покупает, потому что паре это не нужно.

«Когда у вас дети, няни, хозяйство, работа, это не нужно. Поживите десять лет и все поймете», — повторила телеведущая.

Кудрявцева вышла замуж за Макарова в 2013 году. Брак с молодым избранником стал для знаменитости третьим, а в 2018 году в семье родилась дочь Маша.

Ранее 5-tv.ru писал, почему на самом деле расстались Лазарев и Кудрявцева.

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