У них нет уборщицы? В Сети раскритиковали бардак в особняке Тарасова и Костенко

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Рита Миронова
Рита Миронова 373

Поклонники раскритиковали Тарасова и Костенко за беспорядок в роскошном особняке

У них нет уборщицы? В Сети раскритиковали бардак в особняке Тарасова и Костенко

Фото: www.globallookpress.com / FC Lokomotiv

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Пару часто критикуют за откровенность и демонстрацию личной жизни.

В социальных сетях активно обсуждают бардак в доме Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко. Кадры захламленной кухни вызвали бурные дебаты в комментариях. Об этом пишет Starhit.

«Каждый раз вижу захламленную кухню, у них нет уборщицы?!»;

«Настя превращает все в хлам — гостиная вечно завалена коробками», — комментируют подписчики.

Но нашлись и те, кто оправдал беспорядок в доме и встал на сторону горе-хозяйки.

«А вы попробуйте последить за порядком в таком домище! Тем более у Анастасии трое детей, ей некогда», — отметили поклонники.

К слову, пару часто критикуют в соцсетях за излишнюю откровенность и демонстрацию личной жизни. Но Тарасовы научились не обращать внимание на негатив в сторону своей семьи и продолжают делиться счастьем с публикой.

За четыре года семейной жизни Анастасия подарила мужу троих детей — дочерей Милану и Еву, а также сына Алексея. Супруга футболиста мечтала о большой семье, однако в ближайшее время отказалась поднимать эту тему.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие болезни перенесла Анастасия Костенко во время трех беременностей.

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