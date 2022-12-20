Подделка документов? Как Пугачева и Собчак получили паспорта в Израиле

Полиция уже задержала сотрудников местной миграционной службы после громкого скандала с выдачей паспортов певице Алле Пугачевой и журналистке Ксении Собчак.

Разгоревшийся в Израиле скандал из-за выдачи паспортов Алле Пугачевой и Ксении Собчак в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru прокомментировала сотрудница агентства репатриации Зоя Шафрани. По ее мнению, речь скорее всего идет о подделывании документов.

«Я уверена на 99%, что здесь подделка документов, потому что если это какая-то схема получения нелегального гражданства, там должен быть замешан консул. Это все-таки лицо уполномоченное государством, и это огромный скандал, так что здесь речь идет о каких-то людях, которые в МВД работают и которые отвечают именно за выдачу заграничных паспортов. На мой взгляд, это вот такая ситуация», — объяснила эксперт.

По ее словам, процесс получения гражданства Израиля очень сложный и многоступенчатый. Для этого Пугачевой и Собчак нужно было бы пройти определенную процедуру, которая, в свою очередь, контролируется консулом.

«Сама процедура получения гражданства длительная по времени и достаточно сложная с точки зрения прохождения всех этих этапов. Должно совпасть очень много факторов, должны быть документы, достаточные для получения гражданства, должна быть семейная история, в которой будет понятна мотивация человека жить в Израиле. И важно то, что из себя представляет человек, который планирует получить гражданство Израиля», — отметила Зоя Шафрани.

Она объяснила, что международный паспорт без гражданства не получить, поэтому вряд ли нарушение было именно с точки зрения гражданства.

«Здесь, скорее всего, если какое-то было нарушение, то оно идет не с точки зрения нарушения гражданства, а с точки зрения подделки документов», — резюмировала Шафрани.

Полиция Израиля уже задержала нескольких сотрудников местной миграционной службы. Их подозревают в выдаче постоянных израильских паспортов российским подданным с целью «обеспечения им свободного передвижения по всему миру».

Ранее 5-tv.ru писал, что в Израиле расследуют выдачу паспортов Пугачевой и Собчак.