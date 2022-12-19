Вагончик тронулся: в Израиле расследуют выдачу паспортов Пугачевой и Собчак

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 614

СМИ Израиля сообщили об аресте сотрудников миграционной службы из-за выдачи паспортов гражданам РФ

Вагончик тронулся: в Израиле расследуют выдачу паспортов Пугачевой и Собчак

Фото: Шамуков Руслан / ТАСС

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Местная полиция уже задержала пятерых участников незаконной схемы и пообещала новые аресты.

Полиция Израиля задержала нескольких сотрудников местной миграционной службы после громкого скандала с выдачей паспортов гражданам РФ — певице Алле Пугачевой и журналистке Ксении Собчак. Об этом сообщает израильская газета «Маарив».

По сведениям издания, арестованы пятеро граждан страны, в том числе трое сотрудников Управления по народонаселению и иммиграции, которых подозревают в выдаче постоянных израильских паспортов российским подданным с целью «обеспечения им свободного передвижения по всему миру».

«В ходе тайного расследования выяснилось, что два „посредника“ обратились к сотрудникам различных отделений с просьбой выдать израильские паспорта российским подданным, что противоречит надлежащей процедуре», — пишет газета.

Уточняется, что посредниками выступили сотрудники местной миграционной службы 43 и 42 лет, которые просили коллег оформить документы для приехавших в страну россиян в обход установленной процедуры, чтобы те могли «летать из одной страны в другую, используя не российский паспорт, а израильский».

Напомним, на днях в Израиле разразился скандал в связи с выяснившимися нарушениями при репатриации Аллы Пугачевой и ее мужа Максима Галкина*. Местный журналист Равив Друкер оспорил законность предоставления гражданства певице и юмористу, указав на то, что они венчались в православной церкви.

По законам Израиля, гражданином страны не может быть человек, исповедующий какую-либо иную религию, кроме иудаизма. Видеозапись венчания Галкина и Пугачевой Друкер передал в израильские правоохранительные органы с требованием проверить законность выдачи артистам паспортов.

Перспектива лишения израильского гражданства может грозить и Ксении Собчак, которая в свое время также венчалась в храме Вознесения Господня у Никитских ворот, чем фактически подтвердила свое христианское вероисповедание.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сбежавший в Израиль комик Семен Слепаков оставил в России многомилионные долги.

* — признан иноагентом в РФ.

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