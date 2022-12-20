С алкоголем на «вы»: сколько русских людей унаследовали мешающие пить гены

С одной стороны, они не могут насладиться даже бокалом хорошего вина. С другой — счастливчики. И не только потому, что им не суждено спиться.

Около 10% русских людей защищены от алкоголизма по генетическим причинам. Даже при желании выпить спиртное их организм будет сопротивляться всевозможными способами. Об этом рассказала доктор биологических наук, заведующая лабораторией анализа генома Института общей генетики им. Н. И. Вавилова РАН Светлана Боринская.

«Среди русских каждый десятый имеет такой мешающий пить ген. У китайцев и японцев гены мешают пить примерно 70% населения», — объяснила она в интервью изданию Газета.ру.

По ее словам, именно гены отвечают за переработку алкоголя в организме. Даже бокал самого лучшего вина или 100 граммов элитного виски будут не в радость тем, у кого усвоение этилового спирта в организме происходит по-особенному: если он превращается в ацетальдегид быстро, а выводится медленно. Процесс при этом сопровождается головной болью, тошнотой и другими симптомами, свойственными отравлению. При таком состоянии повторить рюмочку, другую не хочется, а значит, не грозит и алкоголизм.

Но есть еще один интересный факт, связанный с людьми, наделенными генами от алкоголизма. Они получают высшее образование чаще, чем те, кто переносит спиртное хорошо. Причем в основном такая закономерность выявлена среди мужчин.

«Кроме снижения потребления алкоголя, „быстрая“ алкогольдегидрогеназа дает своему обладателю больше шансов получить высшее образование. Это довольно надежно установленный факт. Среди тех, кому гены мешают пить, примерно на 20% больше мужчин с высшим образованием, чем у тех, кому пить „не запрещено“. Наиболее простое объяснение: если пить вместо подготовки к экзаменам, шансы хорошо учиться и получить диплом снижаются», — отметила Боринская.

На женщин такая статистка почти не распространяется. Дело в том, пояснила специалист, что представительницы слабого пола употребляют горячительные напитки примерно в четыре раза меньше, чем мужчины. Соответственно, и препятствий для образовательной деятельности у них меньше.

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