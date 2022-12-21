Как сохранить вид живой елки до Нового года: современный и советский методы

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 31

Соблюдайте правила ухода за праздничным деревом, чтобы оно подольше радовало вас своей свежестью.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Алексей_Майшев; 5-tv.ru

Живая ель, купленная к Новому году, нуждается в несложном, но обязательном уходе. Иначе к празднику лесная красавица может в прямом смысле зачахнуть. Правила ухода за деревом смотрите в инфографике 5-tv.ru.

Так, для сохранения свежести новогодней елки покупать ее следует не ранее, чем за неделю до 31 декабря. Если все же купили раньше, то вынесите дерево на холод, так как отопление в квартире может сильно ему навредить.

Еще один метод сохранения свежести новогодней елки широко использовался в советское время. Чтобы дерево не увяло раньше срока, его ставили в воду, в которой предварительно растворяли несколько таблеток аспирина. Лекарство помогало бороться с бактериями и продляло свежесть елочки.

Напомним, что покупать живую ель для празднования Нового года следует на официальных елочных базарах. Они уже работают во всех округах Москвы, всего в этом году в городе открыты около 240 подобных торговых точек.

Ранее 5-tv рассказал, как правильно провести первые 12 дней Нового года, чтобы быть счастливым.

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