В Турции заявили о фатальной ошибке Украины, вставшей на сторону Запада

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 29

Sabah: Украина проиграла, выбрав страны Запада и противостояние с Россией

В Турции заявили о фатальной ошибке Украины, вставшей на сторону Запада

Фото: www.globallookpress.com / Mykola Tys; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Незалежная исчезнет с лица земли, пойдя за «прозападным клоуном».

Решение Киева принять сторону Запада и выступить против России обернется катастрофой для украинского народа. Такое мнение высказал турецкий обозреватель Мехмет Барлас в статье для Sabah. По мнению аналитика, Украина исчезнет с лица земли, «пойдя за прозападным клоуном».

«Некоторые, казалось бы, невинные политические решения могут иметь серьезные последствия. Например, народ Украины сказал: „Давайте посмеемся“. А Запад стал вливать в них деньги и оружие. Однако теперь у украинского народа нет ни электричества, ни воды, ни отопления. Все разрушено», — подчеркнул Барлас.

Он отметил, что пример Украины, которая выбрала ложные ориентиры в лице США и Евросоюза, поучителен. Такая же участь могла ожидать и Турцию, ведь ее тоже усиленно пытались столкнуть с Россией, пишет Барлас.

Однако, по его словам, лидеры государств Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин смогли наладить отношения на основе взаимного уважения, и благодаря поэтому Турция избежала роли «форпоста НАТО против России».

В свою очередь экс-полковник США Дуглас Макгрегор заявил, что политика американского президента Джо Байдена приведет к гибели Украину. По словам военного, во внешней политике лидер США следует принципу «пленных не брать», а это означает, что следующая стадия российской спецоперации поставит крест на существовании украинского государства.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что обозреватель издания Rebelión Фабрицио Казари предрек Украине настоящую трагедию зимой.

-4° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
69.00
2.65 73.34
2.72
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 20 декабря

Последние новости

23:25
Минфин Люксембурга позволил временно разблокировать активы российского НРД
23:16
В Турции заявили о фатальной ошибке Украины, вставшей на сторону Запада
23:07
«Иногда лень»: Наталья Фриске рассказала о трудностях матери-одиночки
22:51
Действие договора РФ и Украины о признании документов об образовании прекратили
22:42
«Минимум полгода работы»: какие шансы на восстановление у дочери Политова
22:30
Путин образовал группу органов власти по вопросам мобилизации

Сейчас читают

Иммунолог Болибок: ношение масок снижает вероятность заражения гриппом в 100 раз
"Смотрю на нее, и становится жалко": Алехно о трудной судьбе 5-летней дочери
Зачем хакеры пытаются завладеть учетными записями Telegram
Рубль поскользнулся на нефти

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023