Националисты заявляют о своей силе, однако сплошной обман легко разоблачить.

Зимой Украину ждет настоящая трагедия. Уже сейчас половина страны в снегу, а в домах нет ни электричества, ни воды. Об этом заявил обозреватель Фабрицио Казари в издании Rebelión. Он уверен, что заявления киевского режима о своем превосходстве являются ложными.

Однако настоящий кошмар Украину ждет впереди. По мнению обозревателя, «Генерал Зима» станет наносить сокрушительные удары долгих четыре месяца, начиная с декабря. Казари уверен, что украинская армия дезорганизована, она заходит только на территории, в которых нет российских военнослужащих.

В том числе эксперт заявил об усталости американских и западных властей от неблагодарного высокомерия украинского лидера Владимира Зеленского. Они больше не хотят «идти на большие жертвы» ради киевского режима и не станут этого делать.

Ранее полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор сообщал об усталости Евросоюза от украинской «черной дыры». Киевские союзники тратят деньги, силы и время на конфликт, но это ничего не решает. При этом еще в октябре он говорил о критическом состоянии войск ВСУ. Если иностранные наемники уйдут от националистов, то формирования боевиков банально не смогут пережить зиму.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в США прогнозируют зимнее затишье в конфликте на Украине.