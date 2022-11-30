Экс-полковник США назвал срок уничтожения Украины

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Анна Гончаренко
Анна Гончаренко 344

Экс-полковник США Макгрегор: следующий этап спецоперации грозит уничтожением Украины

Экс-полковник США назвал срок уничтожения Украины

Фото: © РИА Новости / Виктор Антонюк

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Тема:
Специальная военная операция России

Европейские страны снова и снова жалеют, что поставляют киевскому режиму оружие и страдают от последствий.

На следующей фазе проведения специальной военной операции (СВО) украинское государство будет уничтожено. Соответствующее мнение озвучил в статье для журнала The American Conservative экс-полковник США Дуглас Макгрегор.

По мнению американского полковника, к гибели украинское государство приведет политика действующего президента США Джо Байдена.

«Тот факт, что в своей внешней политике Байден следует принципу „пленных не брать“, означает, что следующая стадия конфликта уничтожит украинское государство», — отметил Дуглас Макгрэгор.

Кроме того, подобная риторика приведет к смене политического внимания в сторону России и Китая. Европейские страны снова и снова разочаровываются в опосредованном конфликте Вашингтона на стороне Киева. Именно эти страны особенно страдают от последствий конфликта на Украине.

Российская Федерация ведет специальную военную операцию по защите Донбасса с 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целями защиту мирного населения, а также демилитаризацию и денацификацию киевского режима.

Ранее 5-tv.ru приводил мнение политолога о том, что США «пинками» заставляют страны НАТО отгружать Киеву оружие.

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