Европейские страны снова и снова жалеют, что поставляют киевскому режиму оружие и страдают от последствий.

На следующей фазе проведения специальной военной операции (СВО) украинское государство будет уничтожено. Соответствующее мнение озвучил в статье для журнала The American Conservative экс-полковник США Дуглас Макгрегор.

По мнению американского полковника, к гибели украинское государство приведет политика действующего президента США Джо Байдена.

«Тот факт, что в своей внешней политике Байден следует принципу „пленных не брать“, означает, что следующая стадия конфликта уничтожит украинское государство», — отметил Дуглас Макгрэгор.

Кроме того, подобная риторика приведет к смене политического внимания в сторону России и Китая. Европейские страны снова и снова разочаровываются в опосредованном конфликте Вашингтона на стороне Киева. Именно эти страны особенно страдают от последствий конфликта на Украине.

Российская Федерация ведет специальную военную операцию по защите Донбасса с 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целями защиту мирного населения, а также демилитаризацию и денацификацию киевского режима.

Ранее 5-tv.ru приводил мнение политолога о том, что США «пинками» заставляют страны НАТО отгружать Киеву оружие.