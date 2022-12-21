Располнел и отек: друг Николаева показал изменившегося композитора

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 99

Игорь Николаев располнел и отек

Располнел и отек: друг Николаева показал изменившегося композитора

Фото: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya

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Сам композитор на какие-либо проблемы со здоровьем не жаловался. Но поклонники забеспокоились, увидев, как Николаев выглядит в жизни.

Накануне своего 63-летия Игорь Николаев шокировал публику изменившимся внешним видом. Хоть на свежих снимках артист и улыбался, но лицо было удручающим и отечным.

Как выглядит Николаев в жизни, показал его друг Борис Рубиновский. Накануне композитор приехал к нему в гости. Зимний вечер они провели за разговорами. Николаев же еще сыграл другу на рояле. Поклонники не только восхитились игрой на музыкальном инструменте, но и отметили — изменился! Отечный вид, полнота — все это уже невозможно скрыть. Многие предположили, что, возможно, у Николаева возникли серьезные проблемы со здоровьем. Но он, выходя на сцену, тщательно их скрывает, гримируясь и надевая концертные костюмы. В домашней же обстановке выглядит неузнаваемым.

николаевИгорь Николаев в гостях у друга. Instagram* / igor_nikolaev_music

Однако сам Николаев на самочувствие не жаловался. Он продолжает работать в прежнем режиме. Тем более на носу Новый год и многочисленные корпоративы.

Но помимо работы Николаев недавно угодил в скандал. Он вместе с Кристиной Орбакайте появился в эфире федерального телеканала в нарядах цветов украинского флага и они исполнили песню Аллы Пугачевой. Многие зрители восприняли номер артистов как намеренную провокацию и выразили возмущение в соцсетях.

С критикующими россиянами не согласился продюсер Иосиф Пригожин. По его словам, цвета не принадлежат государству, которое выбрало их для своего флага. С ним согласился и певец Юрий Лоза, который посоветовал не придавать случившемуся какой-то политический контекст.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какой секрет об Алле Пугачевой хранит Юлия Меньшова.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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