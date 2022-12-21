Остановись, подумай. Китайский совет дня на среду, 21 декабря

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» 21 декабря?

Среда ожидается нервной и горячей. Будет день очередного столкновения (в месяце Крысы они так и будут идти связками). В дни столкновения (разрушения) не стоит начинать новых дел, заниматься важной созидающей деятельностью.



Совет дня: среда отлично подходит для общения, поэтому обязательно запланируйте на среду встречи с друзьями и близкими. Душевные посиделки с родными людьми сгладят негативные эффекты этого дня.

Предостережение дня: не стоит в среду начинать лечение, покупать дорогостоящее имущество и подписывать важные контракты.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на текущую неделю.