Остановись, подумай. Китайский совет дня на среду, 21 декабря

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Татьяна Бендзь
Татьяна Бендзь Автор прогнозов Бацзы 41

Чем бы дитя не тешилось, лишь бы шашкой не размахивало.

Остановись, подумай. Китайский совет дня на среду, 21 декабря

Фото: 5-tv.ru

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» 21 декабря?

Среда ожидается нервной и горячей. Будет день очередного столкновения (в месяце Крысы они так и будут идти связками). В дни столкновения (разрушения) не стоит начинать новых дел, заниматься важной созидающей деятельностью.

Совет дня: среда отлично подходит для общения, поэтому обязательно запланируйте на среду встречи с друзьями и близкими. Душевные посиделки с родными людьми сгладят негативные эффекты этого дня.

Предостережение дня: не стоит в среду начинать лечение, покупать дорогостоящее имущество и подписывать важные контракты.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на текущую неделю.

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