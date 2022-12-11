Украинцы «разрешили» Вайкуле петь на русском языке: «Ачу-ачу еще не научилась»

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 86

Лайма Вайкуле утверждает, что петь на русском языке ее упросили украинцы

Украинцы «разрешили» Вайкуле петь на русском языке: «Ачу-ачу еще не научилась»

Фото: www.globallookpress.com / Vladimir Volnikov

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Знаменитой певице несказанно повезло, что украинская аудитория не отвернулась от нее за исполнение хитов на русском.

Отрекшаяся от России певица Лайма Вайкуле заявила, что украинцы уговорили ее петь на русском языке, и именно благодаря им она продолжает свою творческую деятельность. Заработавшая славу и деньги в России, на концерте в родной Латвии артистка рассказала, что в этот «непростой период» ей было сложно исполнять свои хиты, которые написаны на великом и могучем.

«Сегодня очень тяжелое время, я даже не знала, как я буду петь по-русски. Но благодаря своим друзьям-украинцам я сегодня здесь и с вами говорю», — прокомментировала Вайкуле со сцены.

Примечательно, что украинские фанаты оказались снисходительны к певице, ведь многих других русскоговорящих артистов они начали «отменять» и объявлять врагами народа. В ответ на доброе отношение к своей персоне исполнительница «Вернисажа» пообещала подтянуть знания в чужом для нее языке.

«Ачу-ачу я еще не научилась. Но я постараюсь, я буду учить», — заверила поклонников звезда.

Не совсем понятно, какой именно язык собралась выучить тяжелобольная 69-летняя артистка, потому что сочетания «ачу-ачу» являются типичными для грузинского.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Лайма Вайкуле сделала не менее провокационное заявление. Певица разгневала поклонников, сказав, что они с Аллой Пугачевой содержали весь СССР.

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