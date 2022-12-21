Дочь теряющего память Брюса Уиллиса подарит ему долгожданного внука

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 141

У звезды фильма «Крепкий орешек» пять дочерей от разных женщин. Он просил их «добавить мужской энергии».

Дочь теряющего память Брюса Уиллиса подарит ему долгожданного внука

Фото: www.globallookpress.com / face to face

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Дочь актера Брюса Уиллиса Румер подарит ему внука. Нынешняя супруга актера сообщила о беременности его наследницы. В сети опубликовано фото, на котором округлившийся живот целует избранник дочери Уиллиса.

«Новость о малыше — счастливая новость! Поздравляю, Румер и Дерек. Мы в восторге!» — написала супруга страдающего деменцией звезды фильма «Крепкий орешек» Эмма Хемминг.

Румер Уиллис подтвердила роман с музыкантом в ноябре, опубликовав совместные снимки. К слову, ее отец уже давно намекал на рождение внука.

«Во время карантина он обратился ко мне: «Слушай, я бы хотел, чтобы ты родила сына. Нужно добавить хоть немного мужской энергии в семью». Ну, у нас и правда много женщин. От моей мамы и мачехи у него пять дочерей. Женской энергии действительно очень много. Я подумала: «Окей, было бы от кого…» — говорила дочь актера.

Румер Уиллис появилась в браке звезды «Крепкого орешка» с коллегой по цеху Деми Мур. Несколькими месяцами ранее стало известно, что у артиста диагностировали афазию — форма деменции, при которой человек постепенно теряет память.

Ранее 5-tv.ru писал о том, в чем секрет красоты Деми Мур.

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