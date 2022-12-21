Конгрессвумен назвала абсурдом рвение Зеленского выступить в конгрессе США

|
Анна Гончаренко
Анна Гончаренко 26

Конгрессвумен Грин раскритиковала намерение украинского президента Зеленского выступить в конгрессе

Конгрессвумен назвала абсурдом рвение Зеленского выступить в конгрессе США

Фото: MICHAEL REYNOLDS / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

Зеленскому придется объяснить, куда он потратит миллиард долларов американских налогоплательщиков.

Член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин одним словом наглядно показала отношение американцев к украинскому президенту Владимиру Зеленскому. Она охарактеризовала его визит в США, как абсурд. Об этом политический деятель написала в своем Twitter.

По мнению Марджори Тейлор Грин, предводитель киевского режима летит в гости для того, чтобы объясниться. Зеленскому придется рассказать конгрессу США, куда он собирается потратить миллиард долларов обычных налогоплательщиков.

«Это абсурд. Ставьте Америку на первое место», — лаконично выразилась Грин.

Владимир Зеленский все же добился желаемого выступления в конгрессе. Кроме того, он намеревается провести переговоры с президентом Джо Байденом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что США выделят Украине пакет военной помощи в размере $1,8 миллиарда. В него войдет поставка зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot.

-6° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
69.00
2.65 73.34
2.72
🧙‍♀ Гороскоп на 21 декабря для всех знаков зодиака

Последние новости

11:40
«Отвратительно»: 42-летняя Ким Кардашьян показала, как выглядит в бикини
11:29
Конгрессвумен назвала абсурдом рвение Зеленского выступить в конгрессе США
11:16
Король недоволен: налоговая ошиблась и насчитала Киркорову 4 миллиона рублей
11:11
Депутаты Британии попросили The Sun принять меры к автору статьи о Маркл
11:05
Россия и Белоруссия применяют практику США в сфере ядерного оружия
10:52
«Всегда!» — Оскар Кучера с улыбкой объяснил, что для него значит новогоднее чудо

Сейчас читают

Иммунолог Болибок: ношение масок снижает вероятность заражения гриппом в 100 раз
"Смотрю на нее, и становится жалко": Алехно о трудной судьбе 5-летней дочери
Зачем хакеры пытаются завладеть учетными записями Telegram
Рубль поскользнулся на нефти

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023