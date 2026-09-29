Напиток для сосудов: чем полезен имбирный чай

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 30 0

Употреблять напиток «с остринкой» следует с осторожностью.

Как имбирный чай влияет на давление и сосуды

Фото: 5-tv.ru

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Врач Белоусов: имбирный чай снижает давление и риск образования тромбов

Имбирный чай может оказывать влияние на работу сердечно-сосудистой системы: активные вещества растения способны улучшать кровообращение, однако в некоторых случаях его употребление требует осторожности. Об этом Газета.ру рассказал врач-гастроэнтеролог Евгений Белоусов.

По словам специалиста, содержащиеся в имбире гинжерол и шогаол помогают расслаблять гладкую мускулатуру стенок сосудов. За счет расширения сосудов может снижаться сопротивление кровотоку и давление на сосудистые стенки.

При этом людям с гипертонией перед регулярным употреблением напитка стоит учитывать возможные индивидуальные реакции. При низком давлении имбирь может дополнительно снизить показатели, поэтому таким людям необходимо соблюдать осторожность.

Врач отметил, что имбирь способен взаимодействовать с некоторыми лекарственными препаратами. В частности, сочетание с антикоагулянтами может повысить риск кровотечений. Также растение может усиливать действие препаратов от давления и средств для снижения уровня сахара в крови.

Поэтому перед добавлением имбирного чая в рацион при приеме таких лекарств рекомендуется обсудить это с врачом.

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