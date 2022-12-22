Отправленное Украине западное вооружение нашлось в Сирии

Поставки западного оружия на Украину пошли неожиданным маршрутом. Американские переносные ракетные комплексы Javelin, британские NLAW, а также военная продукция испанского производства оказались в Сирии.

Соответствующее видео опубликовал один из арабских наемников. До недавнего времени он воевал на Украине в составе националистического батальона на херсонском направлении, но не выдержал и вернулся домой.

И на этом фоне стало известно, что Пентагон сейчас проверяет, куда же отправляется оружие, предназначенное для Украины. Даже в Вашингтоне есть опасения, что оно может попасть на черный рынок.