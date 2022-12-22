«Пока Украина еще есть»: что наобещали Зеленскому в США

О чем говорили и договорились президенты двух стран — в материале 5-tv.ru

Зеленский снова просит у западных покровителей деньги и оружие — желательно, дальнобойное. Визит украинского президента в США расколол американское общество — все громче звучат голоса тех, кто устал от растущих аппетитов Киева. Да и лидер демократов — президент Джо Байден — вроде и не отказал в помощи, но не забыл уколоть гостя из Незалежной. Итоги визита Зеленского в Штаты подвел Георгий Гривенный.

Встреча, подготовка к которой казалась боевиком со сверхсекретным сценарием доставки важнейшего груза, выглядела порой комично, а иногда откровенно нелепо. Байден сначала долго пытался буквально — за руку — затащить Зеленского за порог Белого дома, а потом и вовсе забыл, кто к нему приехал. Опять перепутал Украину то ли с Ураном, то ли с Ираном.

«Мы должны убедиться, что правительство может продолжать предоставлять основные услуги иранскому народу», — сказал президент США Джо Байден.

Но гость в линялом свитере приехал явно не за услугами. И не за одолжениями даже! Он не просто «требует» новых вливаний, а фактически переходит к шантажу — «вы нам заплатите, а мы там повоюем, вам же не придется в окопах на Рождество сидеть».

«Спасибо вам за оба финансовых пакета, которые вы нам уже предоставили, и за те, которые вы, возможно, захотите принять. Ваши деньги — это не благотворительность. Это инвестиции в глобальную безопасность и демократию, к которым мы относимся самым ответственным образом», — сказал президент Украины Владимир Зеленский.

Похожим образом Остап Бендер собирал с трясущихся антисоветчиков деньги на мифическую помощь детям. Ведущий канала FOX News Такер Карлсон, возможно, и не читал роман Ильфа и Петрова, но суть визита украинского лидера уловил точно и хлестко. А внешний вид Зеленского и вовсе вызвал у него — самые скабрезные ассоциации.

«Смыслом сегодняшнего визита Зеленского в Вашингтон было не установление стабильности в мире или принятие мудрых решений, и тем более не помощь Америке, этот пункт всегда находится в конце списка. Сутью было заискивание США перед украинским менеджером стриптиз-клуба и передача ему миллиардов долларов из нашей рассыпающейся экономики. Сложно, если не невозможно, представить более унизительный сценарий для величайшей страны в мире», — заявил Такер Карлсон.

В Москве тоже очень внимательно следили за ходом этого визита, и, по словам пресс-секретаря российского Президента, не услышали самого главного.

«Не прозвучало также ни одного слова, предостерегающего господина Зеленского от продолжения варварских обстрелов жилых домов в населенных пунктах Донбасса, и не прозвучало никаких призывов к миру. Реальных призывов к миру, не на камеру, что говорится, а реальных», — Дмитрий Песков, сказал пресс-секретарь Президента РФ.

Видимо, сам «сценарный план» доставки и упаковки и руководства этим важным гостем, написанный в Вашингтоне, изначально и не предполагает никаких мирных инициатив.

«Зеленский — их „сукин сын“, а соответственно, ему позволено все. Тем более, он не просто их сукин сын, он еще и их инструмент в противодействии нашей стране», — сказала Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ.

Поездка президента Украины в Вашингтон на своеобразные «рождественские колядки» вызвала бурю негодования в заокеанских соцсетях. По данным Национальной ассоциации ритейла США, американцы сократили траты на праздничный стол и подарки в этом году в среднем на 826 долларов, это самая большая экономия за последние 10 лет. А тут непонятно кому отправляют очередные миллиарды. Зеленский с мешками долларов у камина в Овальном кабинете — это одна из самых безобидных картинок. Да и сам 46-й президент США насчет дальнейшей помощи высказался, по обыкновению, двусмысленно. Даже пугающе как-то.

«Мистер президент! Вы не волнуйтесь! Мы останемся с Украиной, пока Украина еще есть», — заявил Джо Байден.

Впрочем, это был не единственный конспирологический намек. Получив очередной транш в 1 миллиард 800 миллионов долларов, плюс — обещания поставок зенитных комплексов «Пэтриот» и других видов оружия, Зеленский оставил взамен в конгрессе флаг Украины. Взамен получен американский, в деревянной упаковке и свернутый в 13 раз. Обычно так делают в память павших героев, но тут, видимо, решили подарить пораньше — когда состоится новый визит Зеленского в Вашингтон сейчас никто предположить не может.