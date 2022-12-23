Леонардо Ди Каприо заметили в компании молодой актрисы

Эфирная новость 21

Звездного актера в компании девушки подловили папарацци.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ddp; 5-tv.ru

У Леонардо Ди Каприо, похоже, новый роман. Папарацци подловили звезду в компании с актрисой Викторией Ламас.

48-летний Лео себе не изменяет. Девушке — 23, а всем известно, что актер еще не встречался ни с кем старше 25-ти.

После расставания с моделью Камиллой Мороне — отношения с которой длились целых четыре года — актера видели с разными пассиями.

Так, в сентябре он отдыхал на яхте с молодой украинской моделью, а позже его застали вместе с Джиджи Хадид.

Виктория Ламас пока мало известна широкой публике, в ее резюме всего несколько короткометражек и эпизодических ролей.

Ну, возможно, теперь ее дела пойдут в гору.

+1° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
72.13
1.60 76.64
1.55
Старый друг проявит себя с новой стороны: любовный гороскоп на 2023 год д...

Последние новости

5:00
Старый друг проявит себя с новой стороны: любовный гороскоп на 2023 год для Рыб
5:00
SHAMAN ответил на вопрос о стоимости своих корпоративов: «Выяснить легко»
4:40
Как встретить Новый год. Китайский гороскоп на неделю с 26 декабря по 1 января
4:30
Любовь навсегда: аргентинцы бьют татуировки с портретом Месси
4:10
Обретут счастье, помогая родным: любовный гороскоп для Водолеев на 2023 год
4:10
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака с 26 декабря по 1 января

Сейчас читают

Военный эксперт по ПВО раскрыл слабые места ЗРК Patriot
Безвкусно, дешево, вульгарно: Топ самых немодных звезд 2022 года
Женщина в мужском коллективе: как же здесь выжить и возможно ли это
Какие сувениры везут российские знаменитости из Донбасса

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023