Леонардо Ди Каприо заметили в компании молодой актрисы

У Леонардо Ди Каприо, похоже, новый роман. Папарацци подловили звезду в компании с актрисой Викторией Ламас.

48-летний Лео себе не изменяет. Девушке — 23, а всем известно, что актер еще не встречался ни с кем старше 25-ти.

После расставания с моделью Камиллой Мороне — отношения с которой длились целых четыре года — актера видели с разными пассиями.

Так, в сентябре он отдыхал на яхте с молодой украинской моделью, а позже его застали вместе с Джиджи Хадид.

Виктория Ламас пока мало известна широкой публике, в ее резюме всего несколько короткометражек и эпизодических ролей.

Ну, возможно, теперь ее дела пойдут в гору.