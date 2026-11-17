Сергей Бурунов заявил, что не верил в себя как в киноактера из-за внешности

Замечания по поводу внешности сильно повлияли на профессиональную карьеру актера Сергея Бурунова. Об этом он рассказал в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на премьере фильма «Дедмобиль».

По словам артиста, еще в студенческие годы ему нередко давали понять, что у него «непонятный» типаж. При этом Бурунов отметил, что прекрасно понимал это и вовсе не стремился сниматься в кино.

«Я как-то изначально не рвался, я понимал, что как-то с моей внешностью… Мне в институте это говорил, что я непонятный какой-то. Я не Брэд Питт, это надо признать. Вот я это признаю», — сказал он.

Вместо того, чтобы гнаться за экранными амплуа, Бурунов хотел сделать ставку на работу в озвучке, однако спустя время в его жизни все поменялось.

«Я ушел бы больше к микрофону, а потом как-то так случилось. То есть, первостепенно я не разделял себе ничего. Как говорил Петр Фоменко: „в искусстве было много, кроме тебя“. Наверное, я что-то значу», — добавил актер.

Творческая карьера Бурунова началась именно с работы за кадром. Еще в начале нулевых он озвучивал фильмы, а позже стал «голосом» Леонардо Ди Каприо в России. Серьезным прорывом стало участие в шоу пародий «Большая разница», где актер успешно перевоплощался в образы Гарика Харламова, Александра Маслякова, Евгения Лукашина из «Иронии судьбы, или С легким паром», Федора Бондарчука и других.

Но слава пришла после выхода сериала «Полицейский с Рублевки». В проекте Бурунов сыграл подполковника Яковлева — эта роль сделала актера по-настоящему узнаваемым, а сам персонаж стал культовым. За успехом последовали участия в фильмах «Последний богатырь», «Елки» и сериалах «Слово пацана. Кровь на асфальте», «Мылодрама», «Ивановы-Ивановы».

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