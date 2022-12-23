🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 декабря, для всех знаков зодиака

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Игорь Рязов
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Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: Луна в знаке Козерог.

Фото, видео: 5-tv.ru

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 23 декабря. Луна в Козероге толкает к тому, чтобы быть полезным окружающим, искать ответы в обществе и стараться исправить его устройство. 

Какие в 2023 году будут коридоры затмений и какие неудачи они преподнесут?

Овен

Самое смешное заключается в том, что мы не всегда получаем желаемое так, как хотим. Так что цепляние за идею о том, как все должно быть или должно было бы быть, не принесет вам никакой пользы, Овны. Простите, забудьте и отпустите. Последняя темная Луна года оставляет вам пространство для высвобождения того, что больше не соответствует вашим высшим целям и величайшим предназначениям. Это время тишины. Время посмотреть внутрь себя. Не позволяйте отвлекающим факторам материального мира мешать вам выполнять внутреннюю работу.

Космический совет: проведите время в уединении.

Телец

Вселенная предупреждает: самая большая помеха в процессе вашего проявления — это вы сами. Сегодня звезды привлекают ваше внимание к вашей собственной жесткости. Итак, выдохните. Когда вы это сделаете, отпустите свои фиксированные представления о вещах и позвольте Вселенной проявиться в вашей жизни. Возможности того, что вы можете создать совместно, поистине бесконечны.

Космический совет: позвольте Вселенной проявиться в вашей жизни.

Близнецы

У вас 99 проблем, и 98 из них — это ваши сослуживцы. Но, может быть, с вами так же трудно работать, как и вам с ними? Есть о чем подумать, Близнецы. Вселенная напоминает: действовать, исходя из только эгоистичных посылок — поведение, которое сработает не в вашу пользу. Найдите способ поладить с другими. Будьте восприимчивы к тому, что они хотят вам сказать, и это поможет вам найти гармоничный путь вперед.

Космический совет: найдите способ поладить с окружающими.

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Рак

Вселенная отвечает на ваше желание испытать глубокую, сердечную связь, посылая вам потенциального партнера. Определенный человек, с которым вы чувствуете себя знакомым. Определенного человека, который может запросто оказаться вашей второй половинкой. Важно помнить в это время, что между людьми происходит большой обмен на телепатическом уровне. Не принимайте ничего как должное, Раки.

Космический совет: ничего не принимайте как должное.

Лев

Те, кто думает о вас как о «проходном» варианте, всегда будут относиться к вам как к «проходному» варианту. Осознание этого поможет вам управлять своими ожиданиями и решить, сколько себя вы хотите отдать этим отношениям. Хорошо то, что ваша социальная жизнь насыщена: окружите себя теми, кто делает вас счастливым и повышает ваши вибрации.

Космический совет: сосредоточьтесь на том, что у вас получается.

Дева

Трудно оставаться сосредоточенным, когда вокруг разворачивается хаос. Думайте о сложностях как об испытании. Ваша способность стать эпицентром бури — это то, что позволит вам подняться над обстоятельствами, Девы. Вам будет легко попасть в ловушку «почему я?» Напомните себе, что все происходит «для» вас, а не «с вами».

Космический совет: думайте о сложностях как об испытании.

Весы

Вы всегда были любопытны по своей натуре. Ваш поиск знаний привел вас в места, которых ранее не было на вашей карте, Весы. Звезды напоминают вам о том, что пришло время снова сделать шаг в направлении роста. Итак, обратите внимание на все способы, которыми вас просят повысить свой уровень. Запись на тот курс, о котором вы думали, может быть именно тем ответом, который вы ищете. Если вы подумывали об обучении за границей, подумайте о том, чтобы проконсультироваться с консультантом, который может дать вам рекомендации, в которых вы нуждаетесь в данный момент.

Космический совет: позвольте вашему поиску знаний привести вас в неожиданное место.

Скорпион

Сегодня Вселенная вам напоминает о важности инвестирования в себя; инвестирования в свой собственный рост. Вопросы, связанные с религией и духовностью, также могут представлять интерес для некоторых из вас. Обращение к наставнику или гуру, которому вы доверяете, может помочь осветить путь.

Космический совет: инвестируйте в свой собственный рост.

Стрелец

Сейчас не время дуться, сидя дома в спортивных штанах. Самое время проявить себя, Стрельцы. Тогда к вам будет выстраиваться очередь из поклонников! Уже флиртуете с кем-то определенным, но не можете сказать, есть ли у вас будущее или нет? Сделайте себе одолжение и перестаньте пытаться промотать историю вперед. Лучше всего оставаться в настоящем и наслаждаться разнообразием впечатлений, которые жизнь предлагает вам прямо сейчас.

Космический совет: насладитесь разнообразием впечатлений.

Козерог

Вам не терпится сделать что-то по-другому, выйти из толпы. Но откуда берется эта потребность встряхнуть ситуацию, и как вы думаете, окажут ли ваши действия конструктивный или разрушительный эффект на систему? Вселенная напоминает вам: вы не хотите начинать революцию только ради того, чтобы начать революцию. Если вы находитесь в поиске, а вы, вероятно, там и есть, подумайте о том, как вы можете изменить свой распорядок дня небольшими, простыми способами.

Космический совет: меняйте свой распорядок дня постепенно.

Водолей

Вы не можете контролировать свои внешние обстоятельства, как бы вы ни старались. Что вы можете сделать, так это принять таблетку от простуды, надеть свои самые яркие солнцезащитные очки и наблюдать за разворачивающимся шоу. Переход в режим наблюдателя поможет вам пережить хаос, который, вероятно, наступит вокруг вас в ближайшее время. Однако Вселенная предупреждает вас: сейчас не время легкомысленно относиться к своему психическому здоровью. Запишитесь на прием к своему психотерапевту, посетите целителя, поплавайте и займитесь духовной работой.

Космический совет: перейдите в режим наблюдателя.

Рыбы

Двигаться дальше редко бывает легко, особенно когда вы запутались в паутине эмоций. Облегчите свою боль. Измените свою точку зрения и посмотрите на ситуацию иначе. Сосредоточьтесь на том, что ждет вас впереди. Позитивные изменения, которым вы скоро станете свидетелями в своей реальности.

Космический совет: взгляните на ситуацию по-новому.

Ранее 5-tv.ru опубликовал общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022-2023.

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Финансовый гороскоп на 2023 год: важные денежные даты и месяцы

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