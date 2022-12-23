Как встретить Новый год. Китайский гороскоп на неделю с 26 декабря по 1 января

Что несет нам последняя неделя декабря, поведует древняя китайская система «бацзы».

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «бацзы», что в переводе значит «восемь иероглифов судьбы». Узнать про то, что такое «бацзы» можно тут.

Последняя неделя календарного декабря будет суматошной. Для того, чтобы понять это, скажете вы, совсем не нужно читать бацзы-прогноз. Это конечно так, но к традиционным предпраздничным забегам в этом году добавляется еще и забег «энергетический».

Месяц Водяной Крысы в разгаре и он не дает возможности остановиться и спокойно поразмышлять — о прошлом, будущем и своем месте в этом мире. А как же хочется иногда этой паузы.

Пауза-отдых предполагаются лишь с числа восьмого января, когда в мир придет месяц спокойного Водного Быка. Сможем заняться накопившейся рутиной, выстроить наконец прогнозируемый и плавный ритм жизни. А до той поры наш удел — носиться в околоновогодней суете и уповать на то, что однажды она неминуемо закончится.

К слову, на предстоящей неделе стоит закончить все серьезные дела до четверга. Потом энергии пойдут наперекосяк и заниматься чем-то более важным, чем приготовление оливье, совсем не рекомендуется.

Понедельник, 26 декабря. Инь Вода на Быке

Этот понедельник предназначен для большой чистки. Если вы фанат предновогодних ритуалов типа избавления от старья, понедельник — ваше идеальное время для такого рода дел. Планируйте на понедельник любые очистительные процедуры: от генеральных уборок до походов в спа.

Особенно хорошо в понедельник поработать над отношениями. Энергии помогут избавиться от заскорузлых связей, отживших привычек, токсичных персонажей в вашем окружении. Энергия Воды унесет прочь усталость и смоет разочарование. Назначаем на понедельник трудные разговоры о разводе, расставании, увольнении и т. п.: все должно пройти как по маслу.

Помимо прочего, в понедельник рекомендовано ходить по баням и спа, наслаждаться массажем и уходовыми процедурами, посещать парикмахера. Посещение стоматолога ради удаления зубов — тоже правильное действие для этого понедельника. Ну и вообще — вырезать/убрать из организма что-нибудь ненужное.



Не стоит планировать на понедельник начало новых проектов, переговоры о сотрудничестве или старт строительства. Не надо делать дорогие покупки. Энергии утилизации могут свести на нет все ваши конструктивные усилия.

Наиболее подверженными негативным аспектам дня могут быть люди с Козой в карте бацзы.

Вторник, 27 декабря. Ян Дерево на Тигре

Вторник — отличный дел для всего нового. День состоит из сплошь янских энергий — Ян Дерева и Ян Воды. Рост, развитие, перспективы — вот ключевые характеристики этого дня. Стоит наметить и начать реализовывать далеко идущие планы на будущее.

Планируйте на вторник подписание контрактов и начало ремонта или строительства нового дома. День хорош для покупки имущества и особенно для инвестиционных сделок. Празднуйте во вторник новоселье и устраивайте праздники по случаю старта нового проекта. Главное — все дела вторника должны быть посвящены умножению всего позитивного — благополучия, богатства, счастья и т. д.

Не стоит брать во вторник кредитов, начинать судебные тяжбы и переходить на новую работу. Только если вы планируете заниматься этими делами много лет. Неблагоприятно также начинать лечение и посещать заболевших. Перенесите визиты к докторам на первую неделю уже нового года.

Людям с Обезьяной в карте этот благоприятный во всех отношениях день может показаться не таким уж и легким. Возьмите паузу.

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Среда, 28 декабря. Инь Дерево на Кролике

Среда покажется несколько нервной. Сочетание Кролика дня и Крысы месяца может породить конфликтные ситуации в стиле «ты меня не уважаешь!» — прямо на ровном месте. Имеет смысл быть внимательным к себе и окружающим, не поддаваться на провокации и не провоцировать остальных.

Среда — отличный день для построения и обсуждения планов на будущее, встреч, путешествий и разнообразных работ по дому. Можете даже затеять ремонт — энергии дня помогут прожить это сложное время максимально ровно и стабильно.



Не очень рекомендованы в среду любовные свидания и свадьбы. Это опять из-за сочетания Крысы и Кролика, которые вместе могут спровоцировать эротические приключения. Но вот если вы такого не боитесь — тогда вперед, и с песней.

Неблагоприятен день и для посещения лечебных учреждений. Для людей с Петухом в карте дня все неприятные аспекты среды могут быть сильно выражены.

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Четверг, 29 декабря. Ян Огонь на Драконе





Четверг — лучший день для шопинга. Как для предпраздничного, так и для планового. Смело отправляйтесь за покупками — энергии дня помогут не переплатить лишнего и сделать максимально выгодные вложения. Наиболее удачливыми в финансовом плане будут люди Воды с Собакой в личной карте. Им может привалить выгодное денежное предложение или неожиданный гонорар.

Планируйте на четверг сделки с недвижимостью, покупку автомобилей, мебели, всего того, что сделает вашу жизнь более комфортной. Огонь в карте этого дня добавит всем оптимизма и стратегического видения. Стоит воспользоваться этой возможностью, чтобы сделать вклад в будущее.



Кроме шопинга ничем серьезным и долгосрочным в четверг заниматься не стоит. Новый год на носу — ставит дела на паузу и правильно делает. Люди с Собакой в карте могут ощущать на себе повышенное давление окружающих, но это должно компенсироваться удачными покупками.

Пятница, 30 декабря. Инь Огонь на Змее





В пятницу силы закончатся. Тело и душа потребуют отдыха и расслабления. Стоит прислушаться к сигналам тела и посвятить этот предновогодний день себе любимому и у себя единственному.

Планируем — отдых, спа, неспешные встречи с друзьями и задушевные вечера с любимыми. Не планируем никаких важных дел. Это принципиально. Так же принципиально — выспаться, не спешить, не принимать серьезных решений.

День исключительно хорош для поездок на природу, катания на лыжах и коньках, пеших прогулок в зимнем лесу. Если нет рядом зимнего леса, придумайте променад в музей или в галерею, просто бесцельно пошляйтесь по городу, украшенному предноговогодними огоньками. Эта пятница — еще и время зажигать гирлянды. Обязательно украсьте огнями дом и помечтайте о будущем, которое несомненно будет прекрасным.

Для людей со Свиньей в персональной карте день может быть чуть более нервным чем у других. Стоит его просто пережить.

Суббота, 31 декабря. Ян Земля на Лошади





В последний день 2022 года нужно будет сделать миллион дел, но лучше половину из них отложить на потом. 31 декабря выпадает на столкновения символа дня Лошади и символа месяца Крысы и это значит — нас ждет как минимум много нервов.



Лучше всего посвятить день полноценному отдыху. День никак не подходит для важных дел. Мало того, если вы будете пытаться что-то сделать, преодолевая сопротивление среды, то вероятны срывы, форс-мажоры и прочие неприятности.

Постарайтесь минимизировать передвижения, особенно рискованные, не ввязывайтесь в экстремальные ситуации. Следует быть максимально осторожными с огнем и новогодними фейерверками.

Наиболее подверженными негативному влиянию энергий дня могут быть люди с Крысой и Лошадью в персональной карте.

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Воскресенье, 01 января. Инь Земля на Козе





Воскресенье попросит много отдыха. После дней столкновения так бывает всегда. Как после большого шторма, мы, после бури дня разрушения мечтаем только валяться и ничегошеньки не делать.

Энергии первого января будут полны неопределенности. Это значит — могут происходить неожиданные события и форс-мажоры. В такие дни рекомендуется сдерживать порывы и не предаваться экстриму. Выберите на этот день самые спокойные и не рискованные занятия и развлечения.

Однозначно не стоит первого января заниматься делами, а если и что-то делать, то только что-нибудь очень-очень рутинное. Можно посуду помыть после новогоднего празднества и не более того.

Удачной вам недели и счастливого Нового года!