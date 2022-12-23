Девять человек пострадали в результате ДТП с автобусом под Хабаровском

Пассажирский автобус столкнулся с грузовиком в Хабаровском крае. Как стало известно 5-tv.ru, пострадали девять человек.

По предварительной информации, ДТП произошло в Советской Гавани. Там столкнулись рейсовый автобус № 3 и грузовик.

Все девять пострадавших доставлены в больницу с различными травмами.

Обстоятельства дорожной аварии сейчас уточняются.

Минувшим днем 5-tv.ru сообщал, что автобус с детьми врезался в грузовик под Новосибирском. Многотонную машину от удара унесло в кювет.