Девять человек пострадали в результате ДТП с автобусом под Хабаровском
| Происшествия Эксклюзив 12
Пассажиров с различными травмами отвезли в больницу.
Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov
Пассажирский автобус столкнулся с грузовиком в Хабаровском крае. Как стало известно 5-tv.ru, пострадали девять человек.
По предварительной информации, ДТП произошло в Советской Гавани. Там столкнулись рейсовый автобус № 3 и грузовик.
Все девять пострадавших доставлены в больницу с различными травмами.
Обстоятельства дорожной аварии сейчас уточняются.
Минувшим днем 5-tv.ru сообщал, что автобус с детьми врезался в грузовик под Новосибирском. Многотонную машину от удара унесло в кювет.
Читайте также
+1° 755 мм рт. ст.
93%
93%
72.13
1.60 76.64
1.55
1.60 76.64
1.55
Нашли ошибку?