Глава МВД России исполнил новогоднюю мечту маленькой девочки из Брянска

Министр внутренних дел Владимир Колокольцев принял участие в благотворительной акции «Елка желаний» и исполнил мечту десятилетней Софьи из Брянска. С новогодней ели, установленной в здании МВД, глава ведомства снял один из шаров, в котором и хранилось заветное желание девочки — получить синтезатор.

«Мечты на Новый год должны исполняться. И у Софьи обязательно ее мечта исполнится. Пользуясь случаем, хочу поздравить ее и ее родных с наступающим Новым годом!», — сказал министр внутренних дел России.

Синтезатор уже доставили в Брянск. И начальник местного полицейского главка вручил подарок маленькой Софье. Но на этом праздник для нее не закончился. В ближайшие дни Соня вместе с мамой приедет по приглашению министра в Москву на главную елку страны.