Глава МВД России исполнил новогоднюю мечту маленькой девочки из Брянска

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Владимир Колокольцев принял участие в благотворительной акции «Елка желаний».

Фото, видео: Гердо Владимир / ТАСС; 5-tv.ru

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Министр внутренних дел Владимир Колокольцев принял участие в благотворительной акции «Елка желаний» и исполнил мечту десятилетней Софьи из Брянска. С новогодней ели, установленной в здании МВД, глава ведомства снял один из шаров, в котором и хранилось заветное желание девочки — получить синтезатор.

«Мечты на Новый год должны исполняться. И у Софьи обязательно ее мечта исполнится. Пользуясь случаем, хочу поздравить ее и ее родных с наступающим Новым годом!», — сказал министр внутренних дел России.

Синтезатор уже доставили в Брянск. И начальник местного полицейского главка вручил подарок маленькой Софье. Но на этом праздник для нее не закончился. В ближайшие дни Соня вместе с мамой приедет по приглашению министра в Москву на главную елку страны.

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