«Откупаются от ребенка»: чем опасны дорогостоящие подарки Бородиной своим детям

Знаменитости зачастую пропадают на работе, поэтому отваливают неприличные суммы, чтобы компенсировать родительскую любовь.

Телеведущая Ксения Бородина вручила своей семилетней дочери дорогостоящие серьги, усыпанные бриллиантами. Ранее Филипп Киркоров одарил своих детей на неприлично крупную сумму. В целом, звездные родители не жалеют денег на сюрпризы наследникам, но как это может сказаться на формировании их личности? Психолог Наталья Искра рассказала 5-tv.ru, к каким последствиям может привести то, что знаменитости излишне балуют своих детей.

Эксперт отметила, что цена подарка — это вопрос, который следует рассматривать вкупе с социальной средой и воспитанием ребенка. По ее словам дошкольник попросту не понимает, что и сколько стоит. Поэтому важнее нормы, принятые в окружении дитя.

«Если ребенок живет в такой обстановке, где всем детям дарят достаточно дорогие подарки, то это не будет приводить к каким-то трудностям, потому что это его социальная норма», — объяснила психолог.

Вторым моментом по мнению Искры является то, что материальными подарками может заменяться эмоциональное внимание. Нередко случается так, что деньгами родитель пытается компенсировать отсутствие возможности проводить время с воспитанником, когда он очень занят карьерой.

«Это может плохо отражаться на формировании личности или на развитии ребенка <…> то есть, очень важно, чтобы родители не откупались от ребенка», — предостерегла эксперт и сообщила, что у наследника может сформироваться прямая зависимость между силой родительской любви и стоимостью подарка.

Отвечая на вопрос о разности затрат на подарки для старших и младших детей, психолог подчеркнула, что в силу возраста потребности человека сильно меняются, поэтому взрослые дети становятся требовательнее.

Искра сомневается, что семилетняя дочь Бородиной может осознать ценность своего подарка, однако важно другое: девочка почувствовала принадлежность к «женскому царству», ведь теперь у нее есть украшения «как у мамы».

«Для ребенка старшего возраста уже стоимость серег или натуральность камней может играть большую роль. Мне кажется, что все индивидуально», — высказала Искра.

В заключение психолог отметила, что любой маленький ребенок рано или поздно вырастет, и его потребности вместе с ним. Поэтому не стоит сомневаться, что родительские затраты на него станут только выше.

Ранее 5-tv.ru писал, что Ксения Бородина сэкономила на подарке младшей дочери.