Сэкономила: подарки младшей дочки Бородиной оказались дешевле, чем старшей дочке

У телеведущей есть традиция — после праздников показывать публике подарки. На этот раз фанаты подметили: презентов значительно меньше, чем было у старшей дочери. Да и торжества вовсе не было.

Телеведущая Ксения Бородина сэкономила на подарках для младшей дочери Теоны. К такому выводу пришли поклонники знаменитости, вспомнив, чем осыпала звездная мама в день рождения старшую наследницу Марусю.

Как обычно, Бородина подготовилась ко дню рождения Теоны. Еще ночью в социальной сети она сообщила, что сегодня важный для нее день. Ровно семь лет назад на свет появилась младшая наследница.

«Спасибо, что выбрала меня как свою маму, спасибо, что пришла ко мне абсолютно неожиданно, но ты сделала мою жизнь еще ярче и интереснее», — написала Бородину.

Утром девочку уже ждало множество сюрпризов. Мама украсила гостиную воздушными шарами и фигурками в виде любимых Теоной поросят. Подарки Бородина спрятала в большую праздничную коробку. После обхода гостиной наследница поспешила распаковывать подарки.

Первым подарком Теона обнаружила серьги с бриллиантами. Как сообщил StarHit.ru, они обошлись звездной маме в 600 тысяч рублей. Следом девочка достала розовое пышное платье.

Кроме того, от друзей и знакомых девочка получила несколько платьев, париков, плюшевых игрушек в виде поросят. Но больше всего Теону обрадовал подарок, лежащий на дне коробки — конверт с деньгами. Наследница с радостью начала считать купюры. Всего получилось 30 тысяч рублей.

Фанаты поздравили девочку с семилетием, пожелали здоровья. Но при этом отметили, что, несмотря на всю грандиозность подарков для Теоны, их стоимость оказалась немного ниже, чем сюрпризы, которые звездная мама преподнесла своей старшей дочери. Кроме того, и торжества не было. Возможно, звездное семейство решило перенести его на выходные.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, о чем Ксения Бородина пожалела.

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