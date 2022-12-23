«С закрытыми глазами»: Кристина Асмус за два дня освоила пианино

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 31

Кристина Асмус показала, как осваивает фортепиано

Фото, видео: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev; Instagram* / asmuskristina; 5-tv.ru

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Социофобия не помешала знаменитости начать овладевать прекрасным навыком.

Актриса Кристина Асмус, несмотря на мучительно тянущийся шлейф скандальных разборок с комиком Гариком Харламовым и его родительницей, продолжает жить и работать дальше. И даже осваивать новые навыки, как, например, игру на фортепиано.

Селебрити опубликовала видеозапись, на которой похвасталась зрителям игрой на клавишном инструменте с закрытыми глазами.

«Всю жизнь считала, что у меня ничтожный слух. Всю жизнь считала, что музыка — не мое. А тут — оп, и роль пианистки», — написала девушка.

К слову, еще совсем не так давно Кристина Асмус сыграла роль в спектакле «Леди Макбет Мценского уезда», для которой ей, собственно, и пришлось выучиться игре на классическом музыкальном инструменте.

Артистка признается, что всего лишь спустя два часа занятий с преподавателем, она уже смогла сыграть нужную мелодию с закрытыми глазами.

Недавно актриса призналась в том, что страдает от социофобии. По словам девушки, она достаточно редко покидает стены дома, поэтому любой поход в магазин для нее превращается в большое событие.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как между Асмус и Харламовым разгорелся настоящий скандал — бывшие публично обвиняли друг друга и выносили сор из избы.

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«С закрытыми глазами»: Кристина Асмус за два дня освоила пианино

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