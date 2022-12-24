Появилось видео пожара в доме престарелых в Кемерово с 11 погибшими

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Иван Обухов
Иван Обухов 84

Видео предоставлено МЧС России.

Фото, видео: © РИА Новости / Елена Копылова; 5-tv.ru

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Появилось видео пожара в доме престарелых в Кемерово с 11 погибшими.

Причиной пожара в частном доме престарелых в кемерове стала неправильная эксплуатация печи, сообщают правоохранительные органы, передает ТАСС.

Дом престарелых, при пожаре в котором погибли 13 человек, принадлежал пастору

Число погибших в результате трагедии увеличилось до 13. Известно о двух пострадавших. Работы на месте продолжаются.

Трагедия произошла на Таврической улице ночью 24 декабря. Загорелся двухэтажный деревянный дом, обшитый пенопластом.

Площадь возгорания составила около 200 квадратных метров. Открытое горение уже ликвидировано, спасатели МЧС разбирают завалы.

По предварительной информации, внутри дома престарелых находились 26 человек. Сколько из них успели вывести на улицу – пока неизвестно.

Также можно предположить, что учреждение для пожилых людей функционировало нелегально.

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