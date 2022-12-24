Дом престарелых, при пожаре в котором погибли 13 человек, принадлежал пастору

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Игорь Рязов
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По предварительным данным, всего в нелегальном учреждении в Кемерове находились 26 человек. Причиной трагедии могла стать установка нового котла для отопления здания.

Фото, видео: Киселев Максим / ТАСС; 5-tv.ru

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Частный дом престарелых в Кемерово, в котором произошел сильный пожар, принадлежал пастору Андрею Смирнову. Как стало известно 5-tv.ru, он пускал туда нуждающихся, чтобы люди могли поспать и погреться.

В беседе с 5-tv.ru, Андрей Смирнов рассказал, что сгоревший дом был приютом для бездомных. Он функционировал в течение последних трех лет. На дальнейшие вопросы пастор отвечать отказался, не поверив, что ему позвонили журналисты.

По последним данным, число погибших в результате трагедии достигло 13 человек. Еще двое пострадали, их госпитализировали. Семь человек сейчас разыскивают. К сожалению, есть вероятность, что они погибли. По информации 5-tv.ru, всего в нелегальном доме престарелых могли находиться 26 человек.

Причиной трагедии в Кемерово могла стать неправильная эксплуатация приборов для отопления. Известно, что сегодня в доме планировали подключать второй котел. Возможно, из-за этого и возник пожар.

Сгоревший дом престарелых представляет собой двухэтажное здание. Оно находится на Таврической улице. Пожар там возник ночью 24 декабря. С ним уже справились, сейчас спасатели разбирают завалы.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео с пожаром в доме престарелых в Кемерове.

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