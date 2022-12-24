Пьянство и побои: звезда «Девчат» Люсьена Овчинникова умерла в нищете и забвении

Последние годы жизни актриса ютилась на кухне своей однушки, так как за стеной ее ждали только кулаки нетрезвого мужа.

Заслуженная артистка РСФСР, талантливая актриса театра и кино, которую знали во всем Союзе, Люсьена Овчинникова умерла в одиночестве и бедности. Карьерный взлет в молодости обещал большое будущее, но все, что ей досталось — спальное место на кухне собственной квартиры и бесконечные побои от мужа. Звезду фильма «Девчата» сгубили пристрастие к алкоголю и романы не с теми мужчинами, пишет KP.RU, вспоминая ее собственные признания.

Овчинникова родилась в Житомирской области Украинской ССР в семье пограничника. Мама покончила с собой, когда девочке было шесть лет, отец снова женился. Вслед за ним семья постоянно переезжала — школу будущая актриса окончила в Ашхабаде. Опоздав на экзамены в Минский театральный институт, она устроилась продавцом в парфюмерный магазин, но через год все же исполнила мечту — поехала в Москву и поступила в ГИТИС.

Славу Овчинниковой принесла роль Кати в «Девчатах» в 1961 году. Спустя четыре года она получила первую главную роль в драме «На завтрашней улице». Артистку знают по фильмам «Мама вышла замуж», «Большая перемена», «Двадцать дней без войны», «Убийство на Ждановской» и многим другим, на счету почти 70 картин. Выбивать себе роли актриса так и не научилась, обзаводиться влиятельными связями тоже, востребована была только благодаря таланту.

Еще студенткой Овчинникова забеременела от режиссера Владимира Храмова, но решила сделать аборт. Следующим избранником стал актер Александр Холодков на 14 лет старше. Они вместе играли в театре и были красивой, по-настоящему звездной парой. Этот роман завершился смертью Холодкова, которую молодая возлюбленная не смогла стойко пережить. Тогда и начались ее проблемы с алкоголем — сначала выпивала в компаниях, потом и в одиночку. На съемках могла держать себя в руках, но после…

Замуж Овчинникова вышла за актера Валентина Козлова, вместе они прожили 32 года, которые никак нельзя назвать счастливыми. Артист был разведен, его сын уже вырос, совместных детей в новом браке не появилось. Супруги вместе выпивали, нередко для актрисы такие вечера заканчивались синяками. Козлова выгнали из театра, Овчинникова буквально содержала его, за что получала лишь побои. Со временем она стала жить на кухне своей же однушки, оставила мужу комнату.

Артистка говорила, что из-за любви женщина становится сильной, решительной и красивой, а без нее — погибает. Своего супруга актриса пережила на четыре месяца. Умерла одинокой и забытой в возрасте 67 лет. Последнюю небольшую роль она сыграла в 1997 году, скончалась в 1999-м. Прах Овчинниковой сначала захоронили в колумбарии Введенского кладбища, в прошлом году его перенесли в семейную могилу.

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