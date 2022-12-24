Умрете от голода и потеряете себя: чем опасны пластические операции

В погоне за красотой важно не переборщить, чтобы потом не пожалеть об этом.

Использование некачественных гелей-филлеров может стать причиной онкологии и перекосов на теле. Об этом в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru рассказал пластический хирург Николай Константинов. Медик рекомендует пациентам следить за тем, какие препараты к ним применяются, а еще лучше просто быть самими собой. Осложнения могут проявляться даже спустя несколько лет.

«Это значительное уплотнение и воспаление тканей. Смещение геля. Вплоть до образования опухоли, чаще всего, в области молочной железы», — сказал Николай Константинов.

Врач добавил, что введение некачественных филлеров может привести, к примеру, к изменениям и деформации контура скулы. Гель может смещаться в области щек и воспаляться. Изменение губ и их рубцевание способно привести к некомфортному приему пищи, потому что они становятся плотными и теряют чувствительность. Кроме того, верхняя и нижняя губа могут приобрести разный размер.

Николай Константинов подчеркнул, филлер иногда смещается из области груди к брюшной стенке. Кроме того, боли в груди, вполне возможно, станут показанием к удалению молочной железы.

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