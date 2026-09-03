Начальник платит: юрист о том, как пройти диспансеризацию без потери денег

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 30 0

Оформлять заявление на выходной для прохождения ежегодного медицинского обследования следует заранее.

Как пройти диспансеризацию без потери денег

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

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Юрист Хрулев: работающие россияне имеют право на оплачиваемый день у врача

По закону работающие россияне могут взять оплачиваемый выходной на то, чтобы пройти диспансеризацию. Об этом в беседе с корреспондентом Life.ru сказал юрист Дмитрий Хрулев.

Эксперт отметил, что оформлять такой выходной следует заранее. Если пойти на обследование, не предупредив работодателя, то это может быть рассчитано как прогул, и начальник будет вправе принять дисциплинарные меры.

«Работник подает письменное заявление со ссылкой на статью 185.1 ТК РФ, указывая выбранную дату и просит освободить его от работы с сохранением должности и среднего заработка», — объяснил собеседник издания.

Также он добавил, что перед тем как отправиться в больницу, лучше ознакомиться с ответом руководства.

Еще эксперт напомнил, что большинству работников оплачиваемый день на диспансеризацию положен один раз в три года. Сотрудники старше 40 лет могут брать такой выходной ежегодно. Тем временем пенсионерам и предпенсионерам положено два дня на диспансеризацию.

Кроме того, с 1 сентября 2026 года взять дополнительный выходной за счет компании также получают сотрудники, отработавшие свыше 120 часов сверхурочно.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, что в России планируют обновить правила проведения профилактических медицинских осмотров и диспансеризации взрослых. В новый печерень войдут дополнительные исследования для выявления рисков сердечно-сосудистых заболеваний и атеросклероза.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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