«Я заменял его»: как Николай Бандурин помогал братьям Пономаренко

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 479

Николай Бандурин заменял Александра Пономаренко на сцене во время болезни

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov; Natalya Loginova; 5-tv.ru

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В какой-то из дней болезнь настолько подкосила артиста, что тот больше не смог выходить на сцену.

Известный российский юморист Александр Пономаренко до последнего старался выступать и быть вместе со своим братом-близнецом Валерием. Однако болезнь делала его слабее с каждым днем. О том, как проходили гастроли братьев в последние месяцы, в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказал заслуженный артист РФ Николай Бандурин.

«Этот дуэт — Валера с Сашей — они очень много давали нам радости. Я считаю, что они одни из лучших пародистов у нас в стране. Причем, они могли делать все это без грима, без аксессуаров, одним лицом», — говорит Бандурин.

По его словам, Александр всегда был более музыкальным, чем Валерий. Он каждый день играл на гитаре и балалайке, а также пел. Но, к сожалению, болезнь подступила. Артист больше не смог выходить на сцену. Николай Бандурин пришел на помощь братьям и заменил его.

«Я помогал Валере, пока Саша болел, ездил вместе с ним на гастроли», — заключил знаменитость.

Знаменитый российский юморист Александр Пономаренко скончался 24 декабря от рака. Об гибели одного из братьев Пономаренко сообщил ведущий Андрей Малахов в социальных сетях. Болезнь проявила себя всего лишь летом прошлого года. И вот уже в самом конце 2022-го знаменитости не стало. Он не дожил до Нового года всего несколько дней.

Похороны Пономаренко пройдут в его родном городе Новочеркасске.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как проходили последние дни Александра Пономаренко.

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🧙‍♀ Гороскоп на 24 декабря для всех знаков зодиака

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«Я заменял его»: как Николай Бандурин помогал братьям Пономаренко

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