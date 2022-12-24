«Он испытывал жуткие боли»: какими были последние дни жизни Пономаренко

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 91

Юморист Бандурин рассказал о последних днях Александра Пономаренко

Фото, видео: www.globallookpress.com / Natalya Loginova; Anton Belitsky; 5-tv.ru

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На данный момент все друзья артист пребывают в шоке и не верят, что болезнь могла так скоро забрать их товарища.

Знаменитый российский юморист Александр Пономаренко скончался 24 декабря от страшного недуга. Возможно, то, что он ушел из жизни так рано — спасение, ведь последние своей жизни он провел в муках. Об этом в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказал заслуженный артист РФ Николай Бандурин.

«Ну, что сказать… Очень рано. 55 лет — это не тот возраст, в котором нужно уходить, поэтому все мы сейчас в таком шоке и всем нам грустно, тоскливо. Когда уходят друзья — это всегда очень плохо, очень обидно», — говорится Бандурин.

По его словам, смертельный исход для Пономаренко мог быть только благом, так как его друг испытывал жуткие боли в последние дни.

Похороны знаменитости пройдут в его родном городе Новочеркасске.

Причиной такой скоропостижной смерти знаменитого юмориста стала онкология, с которой он на протяжении многих месяцев усердно боролся.

Об гибели одного из братьев Пономаренко сообщил ведущий Андрей Малахов в социальных сетях. Все началось всего лишь летом прошлого года. И вот уже в самом конце 2022-го знаменитости не стало. Он не дожил до Нового года всего несколько дней.

Ранее 5-tv.ru рассказал, когда пройдут похороны участника знаменитого дуэта близнецов.

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