Как выглядел приют для бездомных в Кемерово до пожара — эксклюзивные фото

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте Эксклюзив 14

Опубликованы фото интерьеров приюта в Кемерово до унесшего 22 жизни пожара

Как выглядел приют для бездомных в Кемерово до пожара — эксклюзивные фото

Фото: © РИА Новости / Данил Айкин

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Причиной возгорания в нелегальном доме престарелых названо нарушение правил эксплуатации электрооборудования.

В нелегальном кемеровском приюте для бездомных пожилых людей, в котором в пожаре погибли 22 постояльца, было несколько жилых комнат, общая кухня, два туалета, баня и огород, а также неотапливаемая пристройка и отдельное помещение под магазин, в нем продавали корма для животных. Фото интерьеров сгоревшего дома и участка вокруг него появились в распоряжении «Известий».

Трагедия в приюте на улице Таврической произошла в ночь на 24 декабря. Как сообщили представители МЧС России, помимо 22 погибших есть шестеро пострадавших, двое из них с ожогами госпитализированы, состояние врачи оценивают, как тяжелое. В первые часы после происшествия высказывалась версия о неисправности печного отопления, но позже причиной пожара было названо нарушение правил эксплуатации электрооборудования.

В правоохранительных органах заявили, что администрация дома престарелых халатно относилась к правилам пожарной безопасности. Замглавы МЧС России, главный госинспектор по пожарному надзору Анатолий Супруновский отметил, что сигнал о пожаре поступил спасателям слишком поздно — когда они прибыли на место ЧП, здание уже было полностью охвачено огнем.

Владелица сгоревшего здания Оксана Жильцова, пишут «Известия», собирается судиться руководителем приюта — пастором евангельской христианской церкви Андреем Смирновым. Она настаивает, что не знала об организованном в ее доме нелегальном приюте. Пастор задержан, он обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в результате чего погибли люди (Часть 3 статьи 238 Уголовного кодекса). В ближайшее время будет решаться вопрос об избрании Смирнову меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее 5-tv.ru сообщал о мощном пожаре на базе «Фактор» в Мурманске.

Как выглядел приют для бездомных в Кемерово до пожара — эксклюзивные фото

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