Подразделения МЧС борются с мощным пожаром на базе снабжения «Фактор» в Мурманск

Мощный пожар разгорелся в складском помещении базы снабжения «Фактор» в Мурманске. Как сообщили представители регионального МЧС, сообщение о воспламенении одноэтажного здания в районе Водопроводного переулка поступило в 21:21, на место были направлены спасательные подразделения.

«В настоящее время эвакуировано пять газовых баллонов. Предварительная площадь пожара — 50 квадратных метров», — заявили в ведомстве.

Очевидцы происшествия публикуют фото и видео с места в социальных сетях. Судя по этим кадрам, огонь видно даже из отдаленных точек района, над зданием высоко поднимаются клубы дыма. По сообщениям мурманских СМИ, огонь распространился на площади более 60 квадратных метров и локализовать его пока не удается.

О возможных жертвах и пострадавших не сообщается. Детали и причины ЧП на складе также пока остаются неизвестными. Пользователи сети в комментариях отмечают, что в последнее время пожары происходят часто, высказываются предположения о целенаправленных поджогах.

ОБНОВЛЕНИЕ 23:52: пожар локализован. По данным регионального главка МЧС, пожарно-спасательные подразделения продолжают работу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о трагедии в Кемерово — при пожаре в доме престарелых погибли 22 человека. Сигнал о происшествии поступил пожарным когда здание уже почти сгорело.