Генконсул РФ заявил об отправке домой всех «застрявших» в Хургаде россиян

Все россияне, вынужденные остаться в египетском курортном городе Хургада из-за проблем у авиакомпании iFly, вылетели домой. Туристов отправили на родину альтернативными рейсами. Об этом сообщил ТАСС генконсул РФ в Хургаде Виктор Воропаев. Вечером 24 декабря рейсом авиакомпании Red Wings направилась в Москву последняя группа путешественников из РФ.

«Мероприятия по отправке россиян, не по своей воле задержавшихся в Хургаде, завершены. Правда, вылет самолета Red Wings был задержан на несколько часов в связи с поздним прибытием борта в Хургаду», — отметил он.

По данным Воропаева, в субботу 165 человек вылетели в Уфу в самолете турецкой авиакомпании Corendon, а борт Red Wings доставил в Москву 420 пассажиров. На данный момент в городе-курорте остались 20 россиян, их путевки подразумевают пребывание до 26 и 27 декабря. Эти туристы поедут домой в предусмотренное туроператорами время рейсами «Аэрофлота» и Red Wings».

Компания iFly отменила все свои рейсы в Египет 15 декабря. Причиной стали ограничения на перелеты в воздушном пространстве Иордании — авиакомпании потребовался страховой сертификат, который невозможно получить из-за антироссийских санкций. Как рассказал журналистам Виктор Воропаев, с момента возникновения проблем у iFly до окончания мероприятий по отправке россиян домой альтернативными рейсами в РФ было отправлено около 3,5 тысячи человек.

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